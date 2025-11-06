Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

50 questions sur les MICI - maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (2e édition)

Philippe Marteau, David Laharie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment bien soigner aujourd'hui une personne souffrant de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) ? Les connaissances sur les MICI et leurs traitements - connus depuis longtemps ou tout juste mis sur le marché - progressent à toute vitesse. Certaines données sont établies de manière plus solide, d'autres dépassées, d'autres encore débattues. L'objectif de cette nouvelle édition est de proposer au lecteur une somme d'informations actualisée sur le diagnostic, l'organisation des soins et la prise en charge des patients atteints de MICI sous la forme d'un livre centré sur la pratique, susceptible d'aider et d'inspirer le clinicien dans son travail quotidien. Conçu comme une "boîte à outils" pour une aide pratique au quotidien, l'ouvrage fonctionne selon le principe des questions-réponses. 50 mini-chapitres regroupés par grands thèmes répondent chacun à une question précise. Courts et concrets, ils sont basés sur la vision des auteurs qui partagent leur expertise et leur expérience spécifique et offrent au lecteur un point rapide et synthétique dans lequel il circule librement. Les auteurs, à la forte expérience, avaient pour mission non pas de rédiger une revue classique, mais d'exprimer ce qu'ils font en pratique devant les situations cliniques les plus fréquentes des MICI.

Par Philippe Marteau, David Laharie
Chez Doin Editions

|

Auteur

Philippe Marteau, David Laharie

Editeur

Doin Editions

Genre

Spécialités médicales

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 50 questions sur les MICI - maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (2e édition) par Philippe Marteau, David Laharie

Commenter ce livre

 

50 questions sur les MICI - maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (2e édition)

Philippe Marteau, David Laharie

Paru le 15/01/2026

Doin Editions

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782704017867
9782704017867
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.