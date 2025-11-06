50 questions sur les MICI - maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (2e édition)

Comment bien soigner aujourd'hui une personne souffrant de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) ? Les connaissances sur les MICI et leurs traitements - connus depuis longtemps ou tout juste mis sur le marché - progressent à toute vitesse. Certaines données sont établies de manière plus solide, d'autres dépassées, d'autres encore débattues. L'objectif de cette nouvelle édition est de proposer au lecteur une somme d'informations actualisée sur le diagnostic, l'organisation des soins et la prise en charge des patients atteints de MICI sous la forme d'un livre centré sur la pratique, susceptible d'aider et d'inspirer le clinicien dans son travail quotidien. Conçu comme une "boîte à outils" pour une aide pratique au quotidien, l'ouvrage fonctionne selon le principe des questions-réponses. 50 mini-chapitres regroupés par grands thèmes répondent chacun à une question précise. Courts et concrets, ils sont basés sur la vision des auteurs qui partagent leur expertise et leur expérience spécifique et offrent au lecteur un point rapide et synthétique dans lequel il circule librement. Les auteurs, à la forte expérience, avaient pour mission non pas de rédiger une revue classique, mais d'exprimer ce qu'ils font en pratique devant les situations cliniques les plus fréquentes des MICI.