#Essais

Activez la loi de l'attraction

Sandrine Gouraud

Libérez votre potentiel grâce à la loi de l'attraction ! Nous ne sommes pas les victimes d'un destin tout tracé. Chacun de nous possède en réalité le pouvoir de transformer sa vie et de créer sa propre réalité, en s'appuyant sur un principe simple et puissant : la loi de l'attraction. Cette loi n'est ni un privilège réservé à quelques initiés, ni une question de hasard. C'est une dynamique universelle, accessible à tous, à condition de l'activer avec clarté, intention et cohérence. Ce livre vous propose 28 protocoles énergétiques, simples et puissants, pour intégrer la loi de l'attraction dans votre quotidien, étape par étape. Grâce à ces soins et rituels, vous pourrez : clarifier et visualiser vos véritables désirs ; explorer le pouvoir de vos pensées et de votre état d'esprit ; libérer vos émotions et vos énergies créatrices ; identifier et dénouer les blocages invisibles ; reconnaître et suivre les signes et synchronicités. Avec ce guide, vous pourrez réinventer les règles du jeu de votre vie et manifester vos rêves et envies profondes. Tout est possible, la clé de votre épanouissement est entre vos mains.

Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Editeur

Genre

Pensée positive

Activez la loi de l'attraction

Paru le 06/11/2025

17,00 €

9782702930618
