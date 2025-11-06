Bien dans mon corps, ma tête, mon assiette

Un livre qui redonne le pouvoir aux femmes sur leur corps, leur santé et leur vitalité. Avec les années, beaucoup de femmes voient leur corps se transformer : la silhouette change, l'énergie décline, le gras s'installe, la souplesse diminue... Et, face à l'avalanche de promesses anti-âge et de régimes " miracles ", il est facile de se perdre et de ne plus savoir quoi croire. On a du mal à identifier ce qui fonctionne vraiment, ce qui respecte notre corps et ses besoins réels. Ce guide pratique et illustré vous offre une méthode complète et réaliste, quel que soit votre âge, pour que vous puissiez entretenir et améliorer votre santé physique et mentale. Il vous livre des explications claires, des conseils faciles à appliquer, des exercices physiques, des recettes savoureuses, ainsi que des vidéos (QR codes), autour de 4 piliers fondamentaux : Prendre soin de son corps : chouchouter vos muscles et vos articulations, adopter une routine hebdomadaire. Prendre soin de son équilibre nerveux : gérer votre stress, renforcer votre mental, réguler votre humeur. Prendre soin de son alimentation : composer des repas équilibrés et personnalisés. Prendre soin de son mindset : se libérer des interdits et croyances, être bienveillante avec soi. L'objectif de ce livre ? Que chaque femme y trouve les bons outils pour prendre soin d'elle de manière globale et durable, loin des privations et des recettes toutes faites. Pour qu'elle se sente forte, confiante et rayonnante.