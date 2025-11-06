Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Bien dans mon corps, ma tête, mon assiette

Amandine Leger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre qui redonne le pouvoir aux femmes sur leur corps, leur santé et leur vitalité. Avec les années, beaucoup de femmes voient leur corps se transformer : la silhouette change, l'énergie décline, le gras s'installe, la souplesse diminue... Et, face à l'avalanche de promesses anti-âge et de régimes " miracles ", il est facile de se perdre et de ne plus savoir quoi croire. On a du mal à identifier ce qui fonctionne vraiment, ce qui respecte notre corps et ses besoins réels. Ce guide pratique et illustré vous offre une méthode complète et réaliste, quel que soit votre âge, pour que vous puissiez entretenir et améliorer votre santé physique et mentale. Il vous livre des explications claires, des conseils faciles à appliquer, des exercices physiques, des recettes savoureuses, ainsi que des vidéos (QR codes), autour de 4 piliers fondamentaux : Prendre soin de son corps : chouchouter vos muscles et vos articulations, adopter une routine hebdomadaire. Prendre soin de son équilibre nerveux : gérer votre stress, renforcer votre mental, réguler votre humeur. Prendre soin de son alimentation : composer des repas équilibrés et personnalisés. Prendre soin de son mindset : se libérer des interdits et croyances, être bienveillante avec soi. L'objectif de ce livre ? Que chaque femme y trouve les bons outils pour prendre soin d'elle de manière globale et durable, loin des privations et des recettes toutes faites. Pour qu'elle se sente forte, confiante et rayonnante.

Par Amandine Leger
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Amandine Leger

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Diététiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bien dans mon corps, ma tête, mon assiette par Amandine Leger

Commenter ce livre

 

Bien dans mon corps, ma tête, mon assiette

Amandine Leger

Paru le 06/11/2025

Le Courrier du Livre

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702930601
9782702930601
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.