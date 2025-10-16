Inscription
#Essais

Mon budget

Chantecler

ActuaLitté
Cet agenda de comptes est un outil bien pratique pour tenir votre budget au mieux. Pour un aperçu général, commencez par noter les dépenses et les revenus annuels qui sont prévus. Vous pouvez ensuite, chaque mois, noter en détail vos revenus et toutes vos dépenses. A la fin de chaque mois, calculez votre solde. Des rubriques pour Noël ou les vacances sont également prévues. Vous pourrez ainsi établir des priorités et prendre des mesures adaptées, s'il y a lieu, afin d'éviter les mauvaises surprises.

Par Chantecler
Chez Chantecler

|

Auteur

Chantecler

Editeur

Chantecler

Genre

Agendas adulte

Mon budget

Chantecler

Paru le 16/10/2025

144 pages

Chantecler

16,95 €

ActuaLitté
9782803465231
© Notice établie par ORB
