Mon budget

Cet agenda de comptes est un outil bien pratique pour tenir votre budget au mieux. Pour un aperçu général, commencez par noter les dépenses et les revenus annuels qui sont prévus. Vous pouvez ensuite, chaque mois, noter en détail vos revenus et toutes vos dépenses. A la fin de chaque mois, calculez votre solde. Des rubriques pour Noël ou les vacances sont également prévues. Vous pourrez ainsi établir des priorités et prendre des mesures adaptées, s'il y a lieu, afin d'éviter les mauvaises surprises.