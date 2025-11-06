Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

CPU, centre des plaintes de l'Univers

Cyrielle Pisapia, Maxime Baul

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a des jours où l'on aimerait bien appeler le Centre des plaintes de l'univers, pour comprendre pourquoi tout déconne dans notre vie, pour y déposer nos doutes, nos peurs et nos colères. Les jours où notre coeur est plein et où l'impuissance fait rage. Eh bien, grâce à ce livre, tu pourras accéder à ce Centre imaginaire, cet endroit destiné à tous ceux qui galèrent mais qui continuent d'y croire. Tu y trouveras un mélange d'humour et de lucidité, de mots qui résonnent et d'images qui percutent, parce que parfois, on a besoin d'une claque aussi douce qu'un éclat de rire pour se sentir vivant. Tu y découvriras plusieurs thématiques - l'hypersensibilité, la dépendance affective, l'amour de soi, les relations toxiques... - dont les mécanismes sont décortiqués avec soin, pour que tu puisses y voir plus clair. Ce livre est là pour ça. Pour alléger. Pour accompagner. Pour rire ou pleurer, quand c'est trop dur. Puisse-t-il te faire dire " Putain, j'me sens moins seul ". Bonne traversée ! Chaque chapitre présente : une thématique ; une BD décalée ; un texte en prose ; un poème inspiré ; une vidéo (QR code).

Par Cyrielle Pisapia, Maxime Baul
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Cyrielle Pisapia, Maxime Baul

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur CPU, centre des plaintes de l'Univers par Cyrielle Pisapia, Maxime Baul

Commenter ce livre

 

CPU, centre des plaintes de l'Univers

Cyrielle Pisapia, Maxime Baul

Paru le 06/11/2025

Le Courrier du Livre

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702930588
9782702930588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.