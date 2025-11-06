CPU, centre des plaintes de l'Univers

Il y a des jours où l'on aimerait bien appeler le Centre des plaintes de l'univers, pour comprendre pourquoi tout déconne dans notre vie, pour y déposer nos doutes, nos peurs et nos colères. Les jours où notre coeur est plein et où l'impuissance fait rage. Eh bien, grâce à ce livre, tu pourras accéder à ce Centre imaginaire, cet endroit destiné à tous ceux qui galèrent mais qui continuent d'y croire. Tu y trouveras un mélange d'humour et de lucidité, de mots qui résonnent et d'images qui percutent, parce que parfois, on a besoin d'une claque aussi douce qu'un éclat de rire pour se sentir vivant. Tu y découvriras plusieurs thématiques - l'hypersensibilité, la dépendance affective, l'amour de soi, les relations toxiques... - dont les mécanismes sont décortiqués avec soin, pour que tu puisses y voir plus clair. Ce livre est là pour ça. Pour alléger. Pour accompagner. Pour rire ou pleurer, quand c'est trop dur. Puisse-t-il te faire dire " Putain, j'me sens moins seul ". Bonne traversée ! Chaque chapitre présente : une thématique ; une BD décalée ; un texte en prose ; un poème inspiré ; une vidéo (QR code).