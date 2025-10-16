Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Devine le bruit

Chantecler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devine le bruit Un jeu hilarant pour petits et grands Tire une carte et imite le bruit indiqué : un orage, une pierre qui tombe dans l'eau, une tronçonneuse ou un pet... Qui devinera le premier de quel bruit il s'agit ? Pas d'écran, pas de préparation, pas de matériel ! Uniquement ta voix, des bruits rigolos et beaucoup de plaisir ! Conseils pour encore plus de plaisir Ne mime pas mais garde les mains derrière le dos. Réfléchis avant de reproduire le bruit. Y a-t-il un rythme ? Dois-tu adapter le volume de ta voix, par exemple parler fort ou chuchoter ? Est-ce un bruit répétitif ? Les jeunes enfants peuvent poser des questions dont la réponse est oui ou non s'ils ne devinent pas le bruit. Est-ce un animal ? Vit-il dans la maison ? Ou dans la nature ?

Par Chantecler
Chez Chantecler

|

Auteur

Chantecler

Editeur

Chantecler

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Devine le bruit par Chantecler

Commenter ce livre

 

Devine le bruit

Chantecler

Paru le 16/10/2025

100 pages

Chantecler

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782803465200
9782803465200
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.