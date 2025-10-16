Devine le bruit Un jeu hilarant pour petits et grands Tire une carte et imite le bruit indiqué : un orage, une pierre qui tombe dans l'eau, une tronçonneuse ou un pet... Qui devinera le premier de quel bruit il s'agit ? Pas d'écran, pas de préparation, pas de matériel ! Uniquement ta voix, des bruits rigolos et beaucoup de plaisir ! Conseils pour encore plus de plaisir Ne mime pas mais garde les mains derrière le dos. Réfléchis avant de reproduire le bruit. Y a-t-il un rythme ? Dois-tu adapter le volume de ta voix, par exemple parler fort ou chuchoter ? Est-ce un bruit répétitif ? Les jeunes enfants peuvent poser des questions dont la réponse est oui ou non s'ils ne devinent pas le bruit. Est-ce un animal ? Vit-il dans la maison ? Ou dans la nature ?