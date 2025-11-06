Inscription
#Essais

Gaston Paris et la philologie romane

Ursula Bähler

Gaston Paris (1839-1903), grand pionnier de la philologie romane, est sans doute l'un des médiévistes français du XIXe siècle les plus cités de nos jours encore. Il n'avait jamais fait l'objet d'une étude d'ensemble que propose enfin Ursula Bähler. A l'aide notamment de la très riche correspondance du savant, elle dégage des aspects centraux de la vie et de l'oeuvre de Gaston Paris. Elle s'interroge ainsi tant sur le devenir complexe du philologue, souvent déformé par l'historiographie officielle, que sur les mécanismes mis en oeuvre par Gaston Paris et ses collègues pour "professionnaliser" la nouvelle discipline, réputée "germanique", dans un climat fortement imprégné des tensions franco-allemandes. L'univers intellectuel du savant ainsi que son attitude vis-à-vis du Moyen Age et de sa littérature sont ensuite examinés. L'étude, enfin, répond à une question, essentielle : en quoi l'oeuvre et la pensée de Gaston Paris nous concernent-elles encore ? En annexe, on trouvera la réimpression de la Bibliographie des travaux de Gaston Paris établie en 1904 par Joseph Bédier et Mario Roques.

Par Ursula Bähler
Chez Librairie Droz

|

Auteur

Ursula Bähler

Editeur

Librairie Droz

Genre

Autres philosophes

Gaston Paris et la philologie romane

Ursula Bähler

Paru le 06/11/2025

1000 pages

Librairie Droz

27,00 €

9782600005814
