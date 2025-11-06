Arts du montage et de l’assemblage

Cet ouvrage collectif rassemble 14 textes traitant du montage et de l'assemblage, très présents dans les pratiques artistiques des XXe et XXIe siècles concernant le cinéma, la peinture, la sculpture, l'architecture, la photographie, etc. Cet ouvrage rassemble quatorze textes issus d'un colloque sur le thème " montage et assemblage en art ". Ces notions auxquelles il convient d'associer le collage s'inscrivent dans une rupture avec l'art et l'esthétique classiques. Liées à la modernité artistique, elles sont fortement présentes dans les pratiques de l'art contemporain. Le montage, quant à lui, est hissé au rang de concept par les théoriciens soviétiques du cinéma au début du XXe siècle, en particulier par Lev Kouléchov. Outre le cinéma, le montage et l'assemblage concernent d'autres domaines artistiques comme la peinture, l'architecture, le photomontage, l'installation, la littérature, la musique, etc. Ces deux notions qui renvoient à diverses pratiques artistiques se retrouvent dans de nombreuses cultures et régions du monde. Ces pratiques permettent de rassembler des fragments du monde, d'organiser l'hétéroclite, d'agencer le divers et de créer du lien. Elles s'inscrivent dans une esthétique de la rencontre et de la relation. Elles remanient les frontières de l'art et débouchent sur des réalisations souvent insolites et inattendues.