LE GUIDE ESSENTIEL ET INEDIT POUR LES COLLECTIONNEURS DE PORSCHE 911 CLASSIC. Un guide inédit, exhaustif et accessible, pour les amateurs éclairés comme pour les curieux désireux de percer les mystères de la 911 Classic. Plus qu'une voiture, la Porsche 911 Classic est un mythe. De 1964 à 1973, elle a su marier l'élégance intemporelle au génie mécanique allemand, devenant l'incarnation même du rêve automobile. Dans cet ouvrage de référence, Romain Bourdon retrace avec passion et rigueur l'évolution de la première génération de 911, millésime par millésime. Chaque détail est passé au crible : modifications extérieures, changements techniques, mais aussi évolutions de l'habitacle, des commandes, des finitions ou encore des équipements. Fruit de plusieurs années de recherches minutieuses, ce livre est né de la passion de l'auteur et de sa volonté de comprendre - et faire comprendre - chaque subtilité qui distingue une 911 d'une autre. Vous y découvrirez l'histoire, les choix des ingénieurs, les anecdotes parfois oubliées et les différences, souvent invisibles au premier regard, qui font toute la richesse de ces modèles.