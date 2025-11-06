Inscription
#Roman francophone

Le Zénith

Sully Prudhomme

ActuaLitté
Zénith est un poème inédit et bouleversant, redécouvert aujourd'hui, qui révèle toute la puissance d'écriture de Sully Prudhomme, premier prix Nobel de Littérature. Dans ce texte au ton mystique, Prudhomme rend hommage aux victimes de l'ascension tragique du ballon Le Zénith, survenue en 1874. Empreint de spiritualité, ce poème se présente comme un véritable tombeau littéraire. Héritier d'une poésie classique et solennelle, Prudhomme compose ici une ode poignante aux disparus, les érigeant en figures divines dont l'âme franchit les frontières terrestres. Le ciel devient un espace symbolique, un lieu d'élévation et de mémoire où l'âme de ceux qui ne sont plus bascule dans l'immortalité. Avec ses alexandrins puissants et sa richesse évocatrice, Zénith invite à une méditation profonde sur le destin, l'aspiration humaine à l'absolu et la survivance des êtres dans la lumière de la poésie. Une lecture rare, qui fait entendre une voix oubliée du XIXè siècle.

Par Sully Prudhomme
Chez A PRECISER

|

Auteur

Sully Prudhomme

Editeur

A PRECISER

Genre

Poésie

Retrouver tous les articles sur Le Zénith par Sully Prudhomme

Commenter ce livre

 

Le Zénith

Sully Prudhomme

Paru le 06/11/2025

20 pages

A PRECISER

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487962156
9782487962156
© Notice établie par ORB
plus d'informations

