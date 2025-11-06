Inscription
#Roman francophone

Codex

Querrec perrine Le

ActuaLitté
Ecrit dans l'urgence et le vertige, Codex est un livre-manifeste sur l'écriture comme nécessité. Perrine Le Querrec y donne voix à trois figures féminines - Carole, Eve, Hannah - qui incarnent autant de voies d'exploration, de doutes et de résistances. Fragmenté, haletant, profondément incarné, Codex trace une cartographie intérieure en mouvement, entre poésie, récit et performance. Il inaugure la collection Tiers-voix des éditions L'Onde éditoriale, dédiée aux écritures issues de l'oralité : textes performatifs, discontinus, polyphoniques, souvent laissés de côté par l'édition traditionnelle. Ici, la langue se tord, s'invente, se fragmente pour faire surgir ce qui ne trouve pas d'oreilles ailleurs. Codex est un texte vibrant, pour lecteurs et lectrices en quête de formes nouvelles, de langages vivants, d'une littérature en contact direct avec la voix.

Par Querrec perrine Le
Chez A PRECISER

|

Auteur

Querrec perrine Le

Editeur

A PRECISER

Genre

Poésie

Codex

Querrec perrine Le

Paru le 06/11/2025

28 pages

A PRECISER

5,00 €

ActuaLitté
9782487962132
