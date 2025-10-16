Ki & Hi Tome 1 . Edition collector

Ki et Hi sont deux frères complètement barrés. Le premier est gros, feignant et dominateur, le second est petit, maigrichon et fourbe comme pas deux. Avatars de papier de Kevin et Henry, ils se mettent comme eux dans des situations improbables. Comment gagner un match de basket contre un crocodile ? Peut-on vraiment vider un restaurant de sushis " à volonté " ? Est-il encore possible de partir à la conquête de YouTube ? Autant de questions auxquelles Ki et Hi vont répondre bien malgré eux ! 1 jaquette pantone or avec une illustration exclusive et inédite 5 cartes postales à colorier 1 planche de stickers " Hi " 1 planché de stickers métallisée " Ki ".