Jim Harrison (1937-2016) se considérait avant tout comme un poète. Il se disait volontiers bon romancier classique, mauvais scénariste, excellent critique gastronomique, mais " fou de poésie ". Auteur de treize recueils publiés à intervalles réguliers durant toute sa vie d'écrivain, il avait le sentiment d'évoluer " en toute liberté " dans le langage lorsqu'il se confrontait à la poésie. Chants de déraison (2011), son avant-dernier recueil, porte la trace indélébile de cette liberté et de cette folie qu'est la poésie selon Big Jim. "Presque toute ma vie, annonce-t-il en préambule j'ai remarqué que certaines de mes pensées étaient ataviques, primitives, totémiques. C'est parfois perturbant pour un homme plutôt cultivé. Dans cette suite j'ai voulu examiner ce phénomène."