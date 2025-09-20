Inscription
#Roman francophone

Trilogie sur l'abîme

David Ferré, Itzel Lara

"Trilogie sur l'abîme" revisite la vie de la célèbre photographe newyorkaise Diane Arbus. Bien que les trois pièces qui s'y enchâssent suivent un ordre chronologique, elles sont autonomes et ont été élaborées dans le cadre d'ateliers nourris par les oeuvres et la biographie d'Arbus vues par Lara. L'écriture, elle, se nourrit de vieilles images glanées au gré de ses pérégrinations qui constituent le coeur même de cette Trilogie sur l'abîme, un abîme composé de mondes miniatures, de figures marginalisées, par la maladie et la solitude. "Diane" déploie les préparatifs d'un dîner où sont conviés les êtres en marge du monde qu'Arbus a photographiés au cours de sa vie pour leur y annoncer son suicide. Dans "Le Festin", ces mêmes êtres, enfermés dans le Leica de la photographe, sont en quête d'absolu et de liberté. Qu'en sera-t-il de leur destin après la mort de leur démiurge ? Enfin, "Chiron" met en scène deux artistes à la jeunesse lointaine qui rejouent leurs rêves mais aussi les promesses inaccomplies. Tous deux incarnent les nudistes de la célèbre photo éponyme d'Arbus, et ce dans le but de trouver leur propre moi. Véritable loupe, cette trilogie examine le vertige existentiel auquel nous sommes soumis, notre destin, la fête promise qui ne commence jamais, et par là-même, désigne nos minuscules vies.

Par David Ferré, Itzel Lara
Chez Actualités Editions

Auteur

David Ferré, Itzel Lara

Editeur

Actualités Editions

Genre

Théâtre - Pièces

Trilogie sur l'abîme

Itzel Lara trad. David Ferré

Paru le 20/09/2025

114 pages

Actualités Editions

20,00 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782487504073
9782487504073
© Notice établie par ORB
