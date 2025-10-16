Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Bien manger sans se ruiner

Marmiton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
FACILE, PAS CHER ET DELICIEUX Envie de vous préparer de bons petits plats, même avec un budget serré, ou de recevoir vos amis sans trop dépenser ? Découvrez 60 recettes équilibrées qui vous permettront de réaliser facilement de délicieux repas pour presque rien ! En cuisinant de saison, en pratiquant le batch cooking et en sublimant vos plats grâce aux produits que vous avez dans vos placards, concoctez des apéros étonnants, des plats mijotés, des gratins généreux, des poêlées colorées et des desserts gourmands. Et en bonus, retrouvez des conseils et idées pour utiliser vos restes et vous organiser au mieux pour une cuisine anti-gaspi et abordable.

Par Marmiton
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Marmiton

Editeur

Michel Lafon

Genre

Cuisine à petits prix

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bien manger sans se ruiner par Marmiton

Commenter ce livre

 

Bien manger sans se ruiner

Marmiton

Paru le 16/10/2025

144 pages

Michel Lafon

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749963228
9782749963228
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.