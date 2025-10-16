Bien manger sans se ruiner

FACILE, PAS CHER ET DELICIEUX Envie de vous préparer de bons petits plats, même avec un budget serré, ou de recevoir vos amis sans trop dépenser ? Découvrez 60 recettes équilibrées qui vous permettront de réaliser facilement de délicieux repas pour presque rien ! En cuisinant de saison, en pratiquant le batch cooking et en sublimant vos plats grâce aux produits que vous avez dans vos placards, concoctez des apéros étonnants, des plats mijotés, des gratins généreux, des poêlées colorées et des desserts gourmands. Et en bonus, retrouvez des conseils et idées pour utiliser vos restes et vous organiser au mieux pour une cuisine anti-gaspi et abordable.