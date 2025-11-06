Pourquoi la Franc-Maçonnerie au R.E.R. ?

Pourquoi choisir le Rite Ecossais Rectifié pour son chemin maçonnique ? Profondément ancré dans la tradition chrétienne et spirituelle, le Rite Ecossais Rectifié (RER) propose un parcours initiatique exigeant, fondé sur la pratique des vertus, la recherche de soi et la quête de la lumière intérieure. Héritier des Templiers et de l'esprit chevaleresque, il allie rigueur morale, introspection et élévation de l'âme. Dans ce guide clair et accessible, Blanche de Quartlaudin éclaire les fondements historiques, symboliques et philosophiques du RER. Elle y dévoile un itinéraire spirituel structuré, empreint de bienveillance, d'humanisme et de fraternité, à travers un langage riche en symboles et en traditions. Un ouvrage essentiel pour celles et ceux qui s'interrogent sur le sens profond de la vie et aspirent à un chemin de transformation intérieure.