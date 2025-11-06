Pourquoi la Franc-Maçonnerie au REAA ?

A quoi sert la Franc-maçonnerie aujourd'hui ? Pourquoi choisir le Rite Ecossais Ancien et Accepté ? Ce guide accessible propose une immersion dans l'univers symbolique, spirituel et humaniste du REAA, le Rite maçonnique le plus pratiqué au monde. De ses origines historiques à sa portée initiatique, en passant par ses valeurs de liberté, de fraternité et de recherche intérieure, ce livre éclaire les fondements d'un cheminement personnel qui relie tradition, modernité et élévation de soi. Riche d'exemples concrets et de repères clairs, il s'adresse autant aux curieux qu'aux futurs initiés désireux de comprendre ce qui motive tant d'hommes et de femmes à franchir les portes d'un temple maçonnique pour y construire le sens de leur vie.