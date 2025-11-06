Inscription
Pourquoi la Franc-Maçonnerie ?

Baumanoy aline De, Quartlaudin blanche De

Et si nous arrêtions de fantasmer sur la Franc-Maçonnerie pour enfin en comprendre la véritable nature ? Dans un langage clair et accessible, ce livre propose une plongée au coeur de la Franc-Maçonnerie, loin des clichés et des mystères infondés. L'auteure nous dévoile les principes, les rites, l'histoire, la diversité et les objectifs spirituels d'un chemin initiatique millénaire. Du Temple de Salomon aux loges contemporaines, du symbolisme opératif aux questionnements philosophiques modernes, ce guide essentiel vous accompagne dans la découverte d'une démarche personnelle d'élévation, de liberté de conscience et d'humanisme. Un ouvrage incontournable pour qui souhaite comprendre les fondements, la richesse et l'universalité de la Franc-Maçonnerie - qu'on soit curieux, sceptique ou en quête de sens.

Par Baumanoy aline De, Quartlaudin blanche De
Chez Le Compas dans l'oeil

|

Auteur

Baumanoy aline De, Quartlaudin blanche De

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Traditions orientales et occid

Pourquoi la Franc-Maçonnerie ?

Baumanoy aline De, Quartlaudin blanche De

Paru le 27/11/2025

Le Compas dans l'oeil

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782487319288
