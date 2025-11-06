Pourquoi la Franc-Maçonnerie ?

Et si nous arrêtions de fantasmer sur la Franc-Maçonnerie pour enfin en comprendre la véritable nature ? Dans un langage clair et accessible, ce livre propose une plongée au coeur de la Franc-Maçonnerie, loin des clichés et des mystères infondés. L'auteure nous dévoile les principes, les rites, l'histoire, la diversité et les objectifs spirituels d'un chemin initiatique millénaire. Du Temple de Salomon aux loges contemporaines, du symbolisme opératif aux questionnements philosophiques modernes, ce guide essentiel vous accompagne dans la découverte d'une démarche personnelle d'élévation, de liberté de conscience et d'humanisme. Un ouvrage incontournable pour qui souhaite comprendre les fondements, la richesse et l'universalité de la Franc-Maçonnerie - qu'on soit curieux, sceptique ou en quête de sens.