Histoire du Swatch Group

Alors qu'elle était donnée pour quasi morte au début des années 1980, l'industrie horlogère suisse exerce aujourd'hui une insolente domination sur le marché mondial. Comment comprendre ce formidable retour et cette renaissance industrielle ? Quelles sont réellement, au-delà des discours convenus, les raisons qui expliquent le succès actuel des montres suisses dans l'ensemble du monde ? Ce petit essai propose une analyse centrée sur le Swatch Group, première entreprise horlogère du monde, dirigée pendant près de 25 ans par un entrepreneur charismatique : Nicolas G. Hayek. Cet ouvrage présente dans un style accessible les diverses facettes de la stratégie qui a permis à cette entreprise de s'imposer comme un acteur incontournable de la planète horlogère. Le lecteur y découvrira non seulement le rôle joué par la célèbre Swatch dans ce processus, mais aussi la rationalisation du système de production, le développement de la production en Asie, l'adoption de nouvelles politiques de marketing, l'essor des affaires en Chine, ainsi qu'un regard sur les autres groupes horlogers et la question sensible de leur approvisionnement en pièces et mouvements par le Swatch Group. Avec cette nouvelle édition mise à jour, l'auteur propose une analyse des 20 dernières années et des difficultés de Swatch Group à devenir un acteur majeur de l'industrie du luxe.