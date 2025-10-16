Addictions, conduites à risque

A la charnière entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescence est une traversée énigmatique, souvent redoutée par les parents. Période des expérimentations, elle peut être marquée par des prises de risques, voire des mises en danger ? : recherche de vitesse ou autres sensations fortes, mais aussi premiers verres d'alcool entre pairs, rencontre avec des produits plus ou moins licites... En quoi cette étape dans la construction de l'individu rend-elle particulièrement vulnérable ?? Quel rôle remplissent ces usages pour des adultes en devenir, sur le chemin parfois périlleux vers l'autonomie ?? Quelles sont les tendances actuelles de consommation des jeunes ?? Comment se positionner en tant qu'éducateur, sans banaliser ni dramatiser ces expériences ?? Ce hors-série dresse un état des lieux, explore des pistes de prises en charge et de prévention. Il analyse également les bouleversements qu'entraînent certaines pratiques adolescentes dans la dynamique familiale, mais fait aussi une place à la question de l'addiction parentale et à ses effets sur l'enfant.