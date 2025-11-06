Inscription
#Essais

Souffler le feu sacré

Gromard loic De, Loïc de Gromard

ActuaLitté
L'ouvrage partage l'histoire de Saverglass, de la faillite à son statut de leader mondial dans la fabrication de bouteilles haut de gamme pour vins et spiritueux, tout en offrant des enseignements sur l'engagement collectif et l'entrepreneuriat. Comment des gens ordinaires accomplissent-ils des choses extraordinaires ? En 1985, Loïc de Gromard arrive comme consultant financier dans un petit village picard pour redresser une usine de verre en faillite. Quarante ans plus tard, Saverglass est devenu le leader mondial du design et de la fabrication de bouteilles haut de gamme pour vins et spiritueux. Loin des clichés de l'industrie du luxe parisienne, l'épopée collective Saverglass s'est construite sur une série de paris audacieux, un contrat-social précurseur, l'indifférence à la taille face aux géants du secteur, des poignées de main plus solides que n'importe quel contrat, et surtout une solidarité unique entre tous ceux qui ont pris part à l'aventure. A travers un récit vif, émaillé d'anecdotes et d'humour, l'auteur partage les leçons tirées de cette aventure humaine hors du commun. Chaque chapitre offre des enseignements applicables bien au-delà de l'industrie, témoignant d'une vision de l'entrepreneuriat fondée sur l'engagement collectif. Un exemple inspirant qui redonne espoir dans un monde en quête de sens et de cohésion.

Chez Eyrolles

|

Auteur

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire d'entreprises

Paru le 20/11/2025

Eyrolles

42,00 €

ActuaLitté
9782416023439
© Notice établie par ORB
