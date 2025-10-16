Inscription
Meurtres et roulé à la cannelle

Joanne Fluke

A consommer sans modération ! Les habitants de la petite ville de Lake Eden se réjouissent : l'heure du festival de jazz a sonné. Alors qu'elle effectue une livraison de ses délicieux roulés à la cannelle, Hannah Swensen, notre pâtissière favorite, est témoin d'un accident. Un minibus a dérapé sur une plaque de verglas. Volant au secours de ses occupants, elle apprend que ceux-ci sont les membres d'un groupe de musique qui doit se produire au festival. Blessé, le pianiste Buddy Neiman est emmené aux urgences, avant d'être assassiné à l'hôpital. C'est l'occasion d'une nouvelle enquête pour notre héroïne, qui en a bien besoin pour se changer les idées. Sa vie amoureuse a pris un drôle de tournant ces temps-ci. Elle souffre de sa rupture récente avec Norman, le dentiste de la ville. Pire encore, elle vient d'apprendre que celui-ci allait se marier avec son associée, Beverly. Lorsqu'Hannah découvre un lien entre cette dernière et la victime, plus rien ne peut l'arrêter dans sa recherche obstinée de la vérité. Mais est-ce vraiment ses talents de détective qui mènent le jeu ou bien une jalousie aussi terrible qu'inavouée ? Secrets et trahisons, mystères et frissons, cette nouvelle enquête d'Hannah, digne d'Agatha Christie, a toutes les vertus d'un roulé à la cannelle : épicée, légère, gourmande de bout en bout. Sans oublier de nouvelles recettes de pâtisseries aussi mortelles que généreuses. Bref, tout ce qu'il faut de réconfort pour passer l'hiver.

Genre

Romans policiers

Paru le 16/10/2025

544 pages

15,90 €

