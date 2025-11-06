Le loup qui te mangera

L'histoire de familles parfaites... et du fracas que font leurs masques quand ils tombent. Nathan est le fils dont chaque parent rêve. Tout juste bachelier, il s'apprête à entamer de brillantes études. Mais lorsqu'on vient l'arrêter pour le meurtre d'Ambre, son amie d'enfance, son monde s'écroule. Claire et Fabrice, ses parents, sont hébétés. Quant à sa soeur Roxane, seize ans, ado indomptable, un peu inadaptée au système scolaire, on la calcule encore moins que d'habitude. Elle n'est pas comme Nathan. Elle n'est pas différente. Elle est moins. On l'aime moins. Et elle le sait. Il n'y a jamais eu d'affection entre le frère et la soeur, leurs parents ne sont pas parvenus à créer ces liens. Néanmoins, une forme de loyauté ne pourrait-elle pas surgir dans un tel moment de crise ? Si l'innocence de Nathan ne semble faire aucun doute pour Claire et Fabrice, en est-il de même pour Roxane ? Ou est-ce plus compliqué que cela ? Qu'est-ce qui constitue une famille ? Qu'est-ce qui fait que les liens persistent malgré les difficultés, se tissent alors que l'on n'est pas du même sang, ou au contraire, qu'ils s'étiolent, voire sont inexistants ? Un récit à la tension implacable, où rien ne semble jamais certain - ni la culpabilité de Nathan, ni les promesses nouées, ni les ricochets des actes de chacun... Entre injonctions à la virilité, rumeurs autour de ce que devrait être une " bonne " victime, et danse vertigineuse entre émotions, certitudes et faux souvenirs, Coralie Caujolle signe un roman aussi profond que palpitant.