Mes chéries

François Kasbi

"L'homme de sa vie, la femme de ses rêves - et une fois de plus, la vie gâche le scénario" : Joseph L. Mankiewicz a en partie raison, il a juste oublié... les livres. Qui corrigent, parfois, la vie. Parfois en effet, "la femme de ses rêves" - c'est-à-dire l'écrivain femme qui nous comble - existe. Elle a écrit. François Kasbi s'en souvient. Voici ses souvenirs de lectures de ces "femmes de ses rêves" . Qui ont construit, habité... ses rêves - et sa vie. Et, bientôt (nous l'espérons) : la vôtre. Quelles femmes écrivains ? Une centaine d'évocations ou portraits : des connues, voire classiques (Virginia Woolf, Elsa Morante, Sylvia Plath, Anna Akhmatova, Clarice Lispector, Elfriede Jelinek, Nathalie Sarraute, etc.), des méconnues (les plus nombreuses, bien sûr : Maile Meloy, Soledad Puertolas, Sheila Heti, Eimar McBride, Ann Beattie, etc.), des reconnues (Camille Laurens, Dominique Aury, Joan Didion, Catherine Cusset, etc.). Tantôt le charme est convoqué, tantôt le génie, parfois les deux - mais, tout le temps : la littérature.

Par François Kasbi
Chez Les Editions de Paris - Max Chaleil

Auteur

François Kasbi

Editeur

Les Editions de Paris - Max Chaleil

Genre

Critique

Mes chéries

François Kasbi

Paru le 02/10/2025

215 pages

Les Editions de Paris - Max Chaleil

15,00 €

9782846213745
