Rajasthan

Guides Gallimard

ActuaLitté
Des clefs pour comprendre ... la nature de cet Etat du nord-ouest de l'Inde ; son histoire, des Rajpoutes à nos jours ; ses religions et l'incroyable richesse de ses arts et de ses traditions ; son architecture rurale, urbaine et religieuse... Des itinéraires à parcourirDécouvrir le Rajasthan en 6 circuits de visite ; remonter le temps en se perdant dans le labyrinthe des palais des maharajahs ; se sentir tout petit au pied des forts majestueux ; apprécier le décor sculpté foisonnant des temples jaïns ; observer tigres et oiseaux sauvages dans les parcs naturels ; se laisser éblouir par les fresques murales multicolores...

Par Guides Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

Auteur

Guides Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Inde

Rajasthan

Guides Gallimard

Paru le 16/10/2025

336 pages

Gallimard Loisirs

29,50 €

ActuaLitté
9782742468034
