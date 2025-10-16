Des clefs pour comprendre ... la nature de cet Etat du nord-ouest de l'Inde ; son histoire, des Rajpoutes à nos jours ; ses religions et l'incroyable richesse de ses arts et de ses traditions ; son architecture rurale, urbaine et religieuse... Des itinéraires à parcourirDécouvrir le Rajasthan en 6 circuits de visite ; remonter le temps en se perdant dans le labyrinthe des palais des maharajahs ; se sentir tout petit au pied des forts majestueux ; apprécier le décor sculpté foisonnant des temples jaïns ; observer tigres et oiseaux sauvages dans les parcs naturels ; se laisser éblouir par les fresques murales multicolores...