Aimer, se séparer, avancer

Et si se séparer devenait un hymne à la vie plutôt qu'un chant de ruine ? Dans un style à la fois mordant et tendre, Maude Lelièvre - avocate spécialisée en droit de la famille - livre un guide lumineux et décomplexé sur la séparation. Hymne à la séparation n'est pas un énième manuel juridique : c'est un véritable compagnon de route, écrit pour celles et ceux qui veulent comprendre, traverser et transformer leur séparation avec clarté, courage et confiance. Du rêve du foyer idéal aux épreuves de la rupture, jusqu'à la reconstruction d'un nouveau rythme de vie, ce livre explore les trois temps d'une séparation : l'avant, le pendant et l'après. Il mêle habilement droit, psychologie, sociologie et réflexions humaines, avec des encarts pratiques, des éclairages historiques et une plume qui n'a pas peur de dire les choses. Un livre rare, nécessaire, pour faire de la fin d'un couple le début d'autre chose. Pas un échec. Une transition. Pas un drame. Une renaissance.