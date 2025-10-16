Un ouvrage clé en main pour enseigner efficacement la production d'écrit et développer le plaisir d'écrire chez les élèves de CE1 et CE2. Motivants, les 15 projets de cet ouvrage, présentés sous la forme de défis d'écriture , proposent des activités de deux niveaux et des étayages adaptés pour mener tous les élèves de CE1 et CE2 à une production écrite riche et de qualité . Chacun des 15 défis d'écriture comprend : Une consigne pour le projet d'écriture , avec son cadre, ses contraintes et ses critères de réussite. Un " texte source " illustrant le genre, la figure littéraire, le cadre narratif et syntaxique du texte qui devra être produit par l'élève. Un " texte d'enrichissement " , complémentaire au premier texte en traitant de la même figure littéraire, tout en apportant sa propre manière de l'exploiter. De vraies productions d'élèves , réalisées en classe, permettant de voir comment d'autres élèves se sont emparés des consignes et contraintes. Trois fiches activités déclinées en deux niveaux de compétence prenant en compte les profils d'élèves et permettant à chacun de progresser à son juste besoin par une différenciation simple à mettre en oeuvre. Une fiche pour relire et enrichir son texte , également proposée selon deux niveaux. Le guide pédagogique de 15 défis d'écriture CE1, CE2 fournit : Les intentions didactiques de la méthode en lien avec les dernières instructions officielles. Des conseils pour la mise en oeuvre dans la classe , axée autour de la planification et de la progression dans une approche différenciée. Une grille d'autocorrection orthographique . Pour chaque défi, une page pour l'enseignant avec les éléments essentiels de compréhension du texte source, les attendus du défi et les enrichissements travaillés. 15 défis d'écriture CE1-CE2 multiplie les occasions de produire des textes et permet de maximaliser les temps de production, permettant ainsi aux élèves de progresser significativement. Les ressources numériques de l'ouvrage 15 défis d'écriture CE1-CE2 : Tous les textes ressources à imprimer/vidéoprojeter Les fiches activités à imprimer/vidéoprojeter Des outils complémentaires : des questions de compréhension sur le " texte source " ; " Des images pour des idées " comme aide à la créativité et pour renforcer le lien entre lecture te écriture.