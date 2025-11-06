Le Forestarium

Partez à la découverte de la forêt telle que vous ne l'avez jamais vue... Tantôt merveilleuse et apaisante, tantôt obscure et inquiétante, la forêt est un monde vivant où se mêlent science et légendes, pratiques ancestrales et symbolisme. Véritable immersion sensible et poétique dans cet univers fascinant, cet ouvrage vous plongera dans un voyage sylvestre exceptionnel à travers les siècles, par une approche scientifique et mystique, de l'anthropologie à l'ésotérisme. Dans cette exploration inédite, vous découvrirez : - La place de l'arbre dans l'histoire, l'art et l'imaginaire collectif. - Comment repérer les empreintes d'animaux et percer les secrets de l'orientation. - Identifier les plantes médicinales, les champignons, les oiseaux... - Des mythes anciens, des contes et des croyances populaires, des légendes nourris de folklore et de culture populaire. Que vous soyez amoureux de la nature, passionné d'histoire ou simple curieux en quête d'évasion, chaque page vous invite à ralentir, observer et renouer avec nos racines profondes, autant physiques que spirituelles et vous dévoilera tous les secrets de la forêt.