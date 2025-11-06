Remembering you and me

L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Elle ne sait plus qui elle est, il s'interdit de l'aimer. Seront-ils des amants maudits, ou... Il est la clé de son passé, elle est la clé de son présent. Ont-ils un avenir ? Elle ne se souvient de rien, il n'a rien oublié. Peyton ne sait plus qui elle est. Depuis son accident de voiture, elle est amnésique. Ses proches prétendent qu'elle était heureuse, épanouie dans cette vie dont elle n'a aucun souvenir, mais elle a l'impression de ne pas être à sa place. Elle étouffe. Elle n'a rien à quoi se raccrocher. Rien. Sauf à trois détails : un chêne, un lac et un ruban rouge. Elle le sent, les réponses sont là, près de ce lac qui hante ses cauchemars. C'est pourquoi elle a acheté cette maison délabrée et est de retour dans cette petite ville où enfant elle passait ses vacances. Dès ses premiers jours dans cette maison, elle éprouve un malaise, comme si on l'observait, comme si une menace planait au-dessus d'elle. Et puis, il y a son voisin, le ténébreux Cayden, qu'elle n'arrête pas de croiser. Pourquoi a-t-elle l'impression de le connaître ? Que sa froideur, son arrogance dissimulent bien des secrets ? Que ces secrets sont peut-être la clé de ses souvenirs. De son passé. De son avenir. Plongez dans cette romance à suspense intense où les faux-semblants sont rois et où la (sur)vie passe par l'amour.