Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Remembering you and me

Monica James, Julie Nicey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Elle ne sait plus qui elle est, il s'interdit de l'aimer. Seront-ils des amants maudits, ou... Il est la clé de son passé, elle est la clé de son présent. Ont-ils un avenir ? Elle ne se souvient de rien, il n'a rien oublié. Peyton ne sait plus qui elle est. Depuis son accident de voiture, elle est amnésique. Ses proches prétendent qu'elle était heureuse, épanouie dans cette vie dont elle n'a aucun souvenir, mais elle a l'impression de ne pas être à sa place. Elle étouffe. Elle n'a rien à quoi se raccrocher. Rien. Sauf à trois détails : un chêne, un lac et un ruban rouge. Elle le sent, les réponses sont là, près de ce lac qui hante ses cauchemars. C'est pourquoi elle a acheté cette maison délabrée et est de retour dans cette petite ville où enfant elle passait ses vacances. Dès ses premiers jours dans cette maison, elle éprouve un malaise, comme si on l'observait, comme si une menace planait au-dessus d'elle. Et puis, il y a son voisin, le ténébreux Cayden, qu'elle n'arrête pas de croiser. Pourquoi a-t-elle l'impression de le connaître ? Que sa froideur, son arrogance dissimulent bien des secrets ? Que ces secrets sont peut-être la clé de ses souvenirs. De son passé. De son avenir. Plongez dans cette romance à suspense intense où les faux-semblants sont rois et où la (sur)vie passe par l'amour.

Par Monica James, Julie Nicey
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Monica James, Julie Nicey

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Remembering you and me par Monica James, Julie Nicey

Commenter ce livre

 

Remembering you and me

Monica James trad. Julie Nicey

Paru le 06/11/2025

367 pages

Alter Real éditions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385755232
9782385755232
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.