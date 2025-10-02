Une édition spéciale magnifique de ce grand classique de la littérature chinoise ! Un beau livre tout en couleurs, avec de magnifiques illustrations et un jaspage imprimé. Ecrit au VI° siècle avant J. -C. , L'Art de la guerre de Sun Tzu est le traité de guerre et de science militaire le plus ancien et le plus célèbre. Il fournit des conseils tactiques sur la guerre, la stratégie et la manière de s'adapter à toute situation. Bien qu'elles aient été rédigées il y a plus de deux mille ans, les techniques de résolution des conflits qu'il présente restent d'une incrovable actualité et s'adaptent à des domaines aussi variés que la stratégie d'entreprise, le commerce, la politique, mais aussi la vie quotidienne ou même le sport. Cette magnifique édition, qui comprend de superbes illustrations ainsi que le texte chinois complet, est idéale pour tous ceux qui souhaitent comprendre et appliquer les concepts décrits par Sun Tzu à leur vie personnelle et professionnelle.