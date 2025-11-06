La femme médecin de Galveston

Une femme médecin démunie et son fils handicapé rejoignent un "cirque médical" itinérant avant de croiser la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire américaine : l'ouragan de Galveston de 1900. 1900. Autrefois pionnière dans le domaine médical, le Dr Tucia Hatherley n'a plus touché un scalpel ni un stéthoscope depuis une erreur au bloc qui a été fatale au malade en cours d'opération. Elle travaille désormais dans une usine de corsets, s'efforçant de gagner suffisamment sa vie pour subvenir aux besoins de son fils handicapé. Mais lorsque même ce gagne-pain de misère est menacé, Tucia n'a qu'une seule option : rejoindre un artiste charismatique et rusé nommé Huey et participer à son spectacle médical itinérant. La licence médicale de Tucia confère au spectacle une apparence de sérieux et de crédibilité, mais les remèdes et les toniques que Tucia est contrainte de vendre ne sont guère plus que des purgatifs. Détestant cette duplicité, Tucia se jure de partir dès que ses dettes seront payées et de commencer une nouvelle vie avec son fils - si jamais Huey la laisse partir... Lorsque le spectacle arrive à Galveston, au Texas, Tucia se retrouve entraînée encore plus profondément dans les manigances de son patron. C'est alors qu'une simple tempête se transforme en un ouragan dévastateur qui décimera la côte du Golfe du Mexique, tempête qui mettra Tucia au défi de retrouver sa foi en la médecine, en la bonté des autres - et en elle-même.