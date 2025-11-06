Inscription
#Imaginaire

Jusqu'au plus profond des Astres

A. j. Twice, A.J Twice

- La nouvelle duologie mêlant scientasy et dark academia, des auteurs de La Passeuse de mots, série phénomène aux plus de 110 000 exemplaires vendus. - Un jeune et brillant astronomiste s'associe à une mystérieuse journaliste pour lever le voile sur la disparition de son amour perdu. Un texte à l'atmosphère saisissante qui interroge sur la perte, la mémoire et la quête de soi. Linus Heartgreeves, Astronomiste à l'esprit constellé d'angoisses, est plongé dans un deuil insondable depuis que sa fiancée, Lucia Destrellas, Arkéologiste à l'Académie de Scientasy de Lockford, a disparu lors d'une expédition. Cloîtré dans son manoir, il cherche désespérément, dans les étoiles, un moyen de la retrouver. Sa solitude est troublée par l'arrivée de l'impertinente Diana McBròwn, Exploraliste en quête de rédemption chargée d'écrire à son sujet. Très vite, celle-ci est happée par les mystères qui hantent les lieux : lettres tardives, apparitions fantomatiques... Elle est bientôt rejointe par Santino Rossini, ami précieux du couple d'académiciens qui s'était éloigné, et qui revient dès lors graviter autour de Linus. Ces trois astres réunis vont tenter de préserver les fragments d'une vie brisée, où se mêlent amour, élitisme intellectuel et résistance féminine. Mais, dans un ciel où veillent les Déesses de la Création et de la Dissolution, le temps est compté, car une ombre rôde, menaçant d'engloutir tout ce qu'il reste de lumière...

Par A. j. Twice, A.J Twice
Chez Gulf Stream

|

Auteur

A. j. Twice, A.J Twice

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

Jusqu'au plus profond des Astres

A. j. Twice, A.J Twice

Paru le 06/11/2025

600 pages

Gulf Stream

27,50 €

ActuaLitté
9782383494713
