Yokai Tarot

Découvrez la sagesse des esprits yokai de la culture japoniase dans ce magnifique tarot Selon le folklore japonais, l'humanité partage la Terre avec des entités spirituelles appelées ykai. On dit qu'ils habitent dans l'ombre des forêts, sous la surface des mers ou dans les recoins les plus cachés de nos maisons. Ils peuvent avoir une apparence humaine, bestiale ou même d'objet ; ils peuvent être espiègles, mais aussi pacifiques et protecteurs. Une chose est sûre : à travers les magnifiques illustrations de Marga Biazzi, les ykai sont là pour guider votre chemin avec leur sagesse ancestrale.