Le Tarot des murmures du temps

Un magnifique tarot sur le mystère et l'enchantement d'époques révolues Ce tarot évoque le mystère et l'enchantement d'époques révolues, vous transportant dans un monde où la magie et le mysticisme étaient de la plus haute importance. Avec ce coffret, vous pouvez puiser dans l'ancienne sagesse de l'univers, dévoilant les secrets du passé et les opportunités du présent. L'art de Sonya Kulynyak rappelle les miniatures médiévales et les portraits à la peinture à l'huile de la Renaissance et du début de l'ère moderne, tous deux traités à l'aide d'outils et de techniques numériques pour obtenir l'effet d'un royaume onirique, suspendu dans le temps et l'espace. Chaque carte est imprégnée de symboles et d'archétypes puissants qui éveillent votre intuition et vous guident sur le chemin de la découverte de soi.