Mogador

Richard Canal

Pierrot Meyer, un tueur à gages exfiltré au Sénégal après un coup réussi en Italie, s'est réfugié au Mogador, un hôtel décati sur la Petite Côte. L'hôtel est tenu par Sarah et Patrick Vergnes. Patrick est un homme sans envergure qui se livre à de petites magouilles pour empêcher le Mogador de sombrer. Son épouse, désabusée, ne rêve que de quitter une Afrique qui peu à peu l'engloutit. De son côté, Samba Ndieye, un inspecteur intègre accompagné de son adjoint rasta, s'efforce de démanteler un réseau de drogue qui sévit dans la banlieue de Dakar. Un concours de circonstances amène Sarah à évoquer le casse facile d'une banque de quartier afin de sauver le Mogador. Patrick, timoré, hésite. Pierrot, qui a un besoin urgent de fonds pour quitter le Sénégal, finit par convaincre le couple de tenter le coup. Une complicité amoureuse se dessine entre Pierrot et Sarah. Bien que le trio s'enfonce dans une spirale de tensions où gravitent sexe et argent, le casse se déroule tant bien que mal...

Par Richard Canal
Editions du Caïman

Auteur

Richard Canal

Editeur

Editions du Caïman

Genre

Romans policiers

Mogador

Richard Canal

Paru le 20/09/2025

352 pages

Editions du Caïman

18,00 €

9782493739292
