Pierrot Meyer, un tueur à gages exfiltré au Sénégal après un coup réussi en Italie, s'est réfugié au Mogador, un hôtel décati sur la Petite Côte. L'hôtel est tenu par Sarah et Patrick Vergnes. Patrick est un homme sans envergure qui se livre à de petites magouilles pour empêcher le Mogador de sombrer. Son épouse, désabusée, ne rêve que de quitter une Afrique qui peu à peu l'engloutit. De son côté, Samba Ndieye, un inspecteur intègre accompagné de son adjoint rasta, s'efforce de démanteler un réseau de drogue qui sévit dans la banlieue de Dakar. Un concours de circonstances amène Sarah à évoquer le casse facile d'une banque de quartier afin de sauver le Mogador. Patrick, timoré, hésite. Pierrot, qui a un besoin urgent de fonds pour quitter le Sénégal, finit par convaincre le couple de tenter le coup. Une complicité amoureuse se dessine entre Pierrot et Sarah. Bien que le trio s'enfonce dans une spirale de tensions où gravitent sexe et argent, le casse se déroule tant bien que mal...