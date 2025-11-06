Inscription
#Polar

Les crimes du marquis de Sade Tome 3

Ludovic Miserole

ActuaLitté
Voici dix ans que les frasques du marquis de Sade défraient la chronique ! Donatien n'a pas fini de choquer ses contemporains, au grand dam de sa famille qui tente de faire taire la rumeur et museler la calomnie. Néanmoins, un nouveau scandale, bien plus effroyable que les précédents, est sur le point d'éclater. Après un ultime procès, le marquis veut, par sa plume acérée et sulfureuse, ébranler plus encore les consciences. C'est que Sade éprouve le besoin vital de créer pour exister, de choquer pour se sentir vivant. Embastillé ou interné, Sade se veut libre... Originaire des Hauts-de-France, Ludovic Miserole vit en Normandie depuis plus de vingt ans. Sa passion pour le cinéma se ressent à chaque page de ses livres. On ne lit pas ses romans, on les visualise. Grand voyageur, il n'hésite pas à se rendre sur les lieux où ses héros ont marché, des siècles avant lui, pour mieux s'imprégner et décrire les endroits où se déroulent ses histoires. La majorité de ses ouvrages a été chroniquée à la télévision par Gérard Collard.

Par Ludovic Miserole
Chez M + éditions

|

Auteur

Ludovic Miserole

Editeur

M + éditions

Genre

Policiers historiques

Les crimes du marquis de Sade Tome 3

Ludovic Miserole

Paru le 04/12/2025

M + éditions

10,50 €

ActuaLitté
9782382113318
© Notice établie par ORB
