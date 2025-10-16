Un roman à l'écriture brute et incisive qui touche en plein coeur. Trois mois après l'accident de scooter qui a coûté la vie à son fils, il ne reste à Billie que la rage du désespoir. Au coeur des montagnes enneigées du Vercors, elle compte sur l'alcool et les somnifères pour se détruire à petit feu. Lorsque son facteur siffleur, Claude, lui apporte par erreur le colis de sa voisine, elle ne s'attend pas à voir débarquer Ava, une ado détonante. Là où leurs caractères tumultueux se heurtent, leur solitude et sensibilité se répondent en miroir. Entre la fougue d'Ava et le sarcasme de Billie, elles construisent ensemble une amitié inattendue qui leur permettra d'affronter le chaos de la vie. Après avoir travaillé dans l'audiovisuel et la santé, Jennifer Miramont est maintenant professeure des écoles. Le Chaos des flocons est son sixième roman. "C'est poignant. Fort. Drôle. Une superbe leçon de vie. Bravo pour cette écriture ciselée, percutante ! " Virginie Ledoyen