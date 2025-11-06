Dragonia, un monde peuplé de sorciers et de guerriers, de dragons et autres créatures légendaires... Dans cet univers aussi merveilleux que dangereux, entre malédictions séculaires, conflits de sorciers et guerres entre cités, tout est possible ! La Haute Quête de Dragonia Chaque année, le Royaume des Forges organise la Haute Quête de Dragonia. Tous les chercheurs de trésor du monde sont invités à venir tenter leur chance dans la très dangereuse Faille de Berg où des richesses inimaginables ont été enfouies jadis. Loin de là, à Apolis, Darek a pour seul but de survivre. Maricia, elle, ne rêve que d'étudier. Rien ne devait les faire participer à la Haute Quête... jusqu'à leur rencontre avec Logane et sa bande de malfrats, avides de richesses. Maricia et son précepteur, Euzèbe, sont enlevés et Darek se retrouve complice malgré lui. Les voilà tous les trois embarqués de force sur un navire en direction de Berg. Car il se trouve qu'Euzèbe a déjà pratiqué l'une des sept disciplines de magie les plus dangereuses, proscrites dans la plupart des royaumes de Dragonia... et Logane attend de lui qu'il invoque un démon pour les aider à explorer les tréfonds de la Faille.