Ce livre s'adresse aux candidats aux concours externe et interne de secrétaire administratif, accessibles aux titulaires du baccalauréat (catégorie B). Outre les informations indispensables que ce manuel offre sur les modalités des concours et du métier, il permet de préparer efficacement : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Cas pratique à partir d'un dossier documentaire - Série de 6 à 9 questions à réponse courte (concours externe) L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques et des sujets d'annales corrigés récents vous sont proposés afin d'appréhender au mieux chaque épreuve.