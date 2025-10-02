Inscription
Secrétaire administratif

Marc Dalens

ActuaLitté
Ce livre s'adresse aux candidats aux concours externe et interne de secrétaire administratif, accessibles aux titulaires du baccalauréat (catégorie B). Outre les informations indispensables que ce manuel offre sur les modalités des concours et du métier, il permet de préparer efficacement : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Cas pratique à partir d'un dossier documentaire - Série de 6 à 9 questions à réponse courte (concours externe) L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques et des sujets d'annales corrigés récents vous sont proposés afin d'appréhender au mieux chaque épreuve.

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Secrétaire administratif

Marc Dalens

Paru le 02/10/2025

332 pages

Studyrama

21,90 €

ActuaLitté
9782759058723
© Notice établie par ORB
