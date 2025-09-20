Clara, Joan et les autres

PITCH - Rien n'est tout à fait vrai, rien n'est vraiment faux, tout est du ressenti, des fantasmes, des pensées érotiques de femmes et d'hommes en manque de sensations fortes, de jouissances extraordinaires, est-ce bien réel ou pas ? A vous de juger. Il est plus simple d'écrire ces situations parfois inconfortables que de les vivre ce qui peuple les nuits tristes et les moments de solitude. C'est le seul but de ce livre, vous redonner un peu d'espoir en repoussant les limites de nos imaginations. Clara BELL et Joan Fill - POUR UN PUBLIC MAJEUR AVERTI