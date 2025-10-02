Inscription
Maths aux concours ACCES et SESAME

Franck Attelan, Nessim Ouahba

Cette bible a pour objectif de vous préparer au mieux aux épreuves de mathématiques des concours ACCES et SESAME et vous donnes toutes les chances de réussites ! Très complet, ce livre est constitué d'une présentation complète des épreuves écrites de mathématiques des concours SESAME et ACCES ; toutes les formules et le cours à connaître, de nombreux exercices et les annales des dernières années avec des corrigés complets et détaillés, afin de vous préparer au mieux et peaufiner votre condition pour le jour J.

Maths aux concours ACCES et SESAME

Franck Attelan, Nessim Ouahba

Paru le 16/10/2025

500 pages

Studyrama

25,00 €

