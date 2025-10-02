Maths aux concours ACCES et SESAME

Cette bible a pour objectif de vous préparer au mieux aux épreuves de mathématiques des concours ACCES et SESAME et vous donnes toutes les chances de réussites ! Très complet, ce livre est constitué d'une présentation complète des épreuves écrites de mathématiques des concours SESAME et ACCES ; toutes les formules et le cours à connaître, de nombreux exercices et les annales des dernières années avec des corrigés complets et détaillés, afin de vous préparer au mieux et peaufiner votre condition pour le jour J.
