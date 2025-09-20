Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Nouvelles érotiques

Guilhem Candie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voici cinq récits courts, brûlants comme un secret inavoué, tendrement provocants. A travers ces pages, l'érotisme s'y glisse sans détour, parfois doux, parfois cru, toujours sincère. Ici, le fantasme s'invite là où on ne l'attend pas. Il trouble, il éveille, il secoue. Une main qui s'égare, un regard qui dure, un jeu qui déborde... Rien n'est programmé, tout est permis. Ils étaient sages, raisonnables, fidèles à l'image qu'on attendait d'eux. Puis le désir a grincé la porte, doucement, comme un souffle chaud au creux de la nuque. Un cadre bien rangé rêve de se déranger. Un mari, encouragé par sa femme, explore enfin les plaisirs qu'il s'interdisait. Un voyeur s'invite dans un monde des mille et une nuits. Un grand timide s'abandonne à un autre homme, dans un premier frisson partagé. Et un autre fait voeu d'invisibilité, pour mieux jouir des secrets des autres. Cinq récits troubles et troublants, où le plaisir se glisse là où on ne l'attend pas. Où l'interdit excite, où le regard transgresse, où les corps osent enfin. Sensuel, impertinent, jouissif un recueil pour celles et ceux qui savent que le désir commence là où finit la norme. Ce sont cinq récits courts, brûlants comme un secret inavoué, tendrement provocants. A travers ces pages, l'érotisme se glisse sans détour, parfois doux, parfois cru, toujours sincère. Ici, le fantasme s'invite là où on ne l'attend pas. Il trouble, il éveille, il secoue. Une main qui s'égare, un regard qui dure, un jeu qui déborde... Rien n'est programmé, tout est permis. Prenez cette lecture comme une bouchée épicée, imprévue, savoureuse, irrésistible. POUR UN PUBLIC AVERTI

Par Guilhem Candie
Chez Editions de la Lanterne rouge

|

Auteur

Guilhem Candie

Editeur

Editions de la Lanterne rouge

Genre

Littérature érotique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nouvelles érotiques par Guilhem Candie

Commenter ce livre

 

Nouvelles érotiques

Guilhem Candie

Paru le 20/09/2025

108 pages

Editions de la Lanterne rouge

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487813007
9782487813007
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.