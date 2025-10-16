A Business Proposal Tome 6

Opération séduction : oups, c'est mon patron ! Yeongsuh et Sunghoon filent le parfait amour et s'apprêtent à se marier mais, entre Taemu et Hari, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. La jeune femme a interdit à Taemu de lui demander sa main et veut être celle qui fera le premier pas. De plus, le remplaçant de Sunghoon au poste de secrétaire semble vouloir devenir plus qu'ami avec Hari, ce qui n'est pas du tout au goût de Taemu...