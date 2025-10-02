Inscription
Album jeunesse

A la mer

JM Claude, Nicky Scott

ActuaLitté
Cette collection de livre puzzle propose 21 pièces à associer avec les pages du livre, autour de thèmes familiers : animaux, formes, couleurs, chiffres. Chaque activité invite l'enfant à observer, nommer, associer et manipuler, dans une démarche ludique et interactive. Cette collection de livre puzzle propose 21 pièces à associer avec les pages du livre, autour de thèmes familiers : animaux, formes, couleurs, chiffres. Chaque activité invite l'enfant à observer, nommer, associer et manipuler, dans une démarche ludique et interactive. Conçu pour les tout-petits, ces livres interactifs favorisent le développement de la reconnaissance visuelle, du vocabulaire, de la logique et de la motricité fine. Un excellent support pour apprendre tout en s'amusant !

JM Claude, Nicky Scott
Piccolia

|

Auteur

JM Claude, Nicky Scott

Editeur

Piccolia

Genre

Livres puzzle

A la mer

JM Claude, Nicky Scott

Paru le 16/10/2025

12 pages

Piccolia

16,50 €

9782753079557
