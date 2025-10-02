Au royaume des animaux

Fais la rencontre des plus belles espèces de la planète grâce à ce livre richement documenté, et sa frise qui t'aidera à visualiser leur évolution à travers le temps. A déplier : 1 frise (Les différentes familles d'animaux) et 2 grandes scènes (La forêt tropicale et Les montagnes) A déplier : 1 frise (Les différentes familles d'animaux) et 2 grandes scènes (La forêt tropicale et Les montagnes). Géants ou minuscules, couverts de poils, d'écailles ou de plumes, prédateurs féroces ou proies tapies dans l'ombre, guettant le moindre bruit... Les animaux ont fait de la nature leur royaume, fragile et merveilleux. De la canopée de la forêt tropicale aux profondeurs de l'océan, en passant par le sable brûlant, la terre juste sous tes pieds ou encore la banquise, fais la rencontre des plus belles espèces de la planète grâce à ce livre richement documenté, et sa frise qui t'aidera à visualiser leur évolution à travers le temps. Tu penses être devenu un véritable expert ? Entraîne-toi à mémoriser leur nom puis à les retrouver dans des scènes géantes à déplier !