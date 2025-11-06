Inscription
#Roman francophone

Noël au bout du monde (Ou presque)

Delman

ActuaLitté
Cette année, Maëlys avait un plan : fuir les guirlandes, les dindes et les "joyeux Noël" à tout va pour s'offrir deux semaines de farniente sous le soleil des Keys. Un atterrissage d'urgence à New York sous la neige n'était certainement pas ce qu'elle avait prévu. Aucun hôtel n'ayant une chambre libre à cette période, elle se retrouve contrainte d'accepter l'offre de Jethro : un toit contre quelques heures de travail. Elle n'a pas vraiment d'autre choix que de vivre ce qui, pour elle, se résume à un cauchemar : travailler dans une boutique de jouets, affublée d'un bonnet de lutin, cernée de pulls moches, de cookies à la cannelle... et de Jethro, son charismatique patron au coeur cabossé, qui semble vouer un culte sans bornes à cette fichue période de l'année. Maëlys va devoir affronter ses fantômes, ses contradictions... et peut-être son plus beau Noël ?

Par Delman
Chez Shingfoo

|

Auteur

Delman

Editeur

Shingfoo

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Noël au bout du monde (Ou presque)

Delman

Paru le 06/11/2025

296 pages

Shingfoo

15,90 €

ActuaLitté
9782379873508
© Notice établie par ORB
