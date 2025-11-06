Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

De la structure autistique et des faux autistes

Jean-Claude Maleval

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La dissolution de la notion d'autisme, passée en quelques décennies d'une pathologie gravissime à une identité valorisante, appelle une approche plus rigoureuse contribuant à cerner l'émergence contemporaine des faux autistes. En quelques décennies, l'autisme est passé d'une pathologie grave à une identité valorisante dont Einstein et Gould sont devenus bien à tort les figures emblématiques sur Internet. Cette évolution brouille considérablement la recherche contemporaine. Face à l'absence de biomarqueurs et aux imprécisions des critères comportementaux, ce livre propose une approche novatrice : appréhender l'autisme comme une structure subjective originale qui persiste toute l'existence. La psychanalyse structurale met en lumière comment la rétention initiale des objets pulsionnels (voix, regard) entraîne une acquisition non sociale du langage, avec des conséquences spécifiques sur l'affectivité et la cognition. Cette perspective permet d'esquisser une épure de la structure autistique et révèle pourquoi Einstein et Gould ne sont pas autistes. Fait remarquable, les préconisations pratiques issues de cette approche convergent avec celles des méthodes développementales comme l'approche cognitive de Mottron et le SCERTS Model de Prizant. Jean-Claude Maleval est psychanalyste, membre de l'Ecole de la Cause freudienne, membre de l'Association mondiale de psychanalyse et professeur honoraire de psychologie clinique. Il est notamment l'auteur de Logique du délire (Masson, 1997), L'Autiste et sa voix (Seuil, 2009), Ecoutez les autistes (Navarin, 2012), Etonnantes mystifications de la psychologie autoritaire (Navarin, 2012) et Repères pour la psychose ordinaire (Navarin, 2019).

Par Jean-Claude Maleval
Chez Presses universitaires de Vincennes

|

Auteur

Jean-Claude Maleval

Editeur

Presses universitaires de Vincennes

Genre

Autisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De la structure autistique et des faux autistes par Jean-Claude Maleval

Commenter ce livre

 

De la structure autistique et des faux autistes

Jean-Claude Maleval

Paru le 06/11/2025

229 pages

Presses universitaires de Vincennes

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379245732
9782379245732
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.