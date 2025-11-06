De la structure autistique et des faux autistes

La dissolution de la notion d'autisme, passée en quelques décennies d'une pathologie gravissime à une identité valorisante, appelle une approche plus rigoureuse contribuant à cerner l'émergence contemporaine des faux autistes. En quelques décennies, l'autisme est passé d'une pathologie grave à une identité valorisante dont Einstein et Gould sont devenus bien à tort les figures emblématiques sur Internet. Cette évolution brouille considérablement la recherche contemporaine. Face à l'absence de biomarqueurs et aux imprécisions des critères comportementaux, ce livre propose une approche novatrice : appréhender l'autisme comme une structure subjective originale qui persiste toute l'existence. La psychanalyse structurale met en lumière comment la rétention initiale des objets pulsionnels (voix, regard) entraîne une acquisition non sociale du langage, avec des conséquences spécifiques sur l'affectivité et la cognition. Cette perspective permet d'esquisser une épure de la structure autistique et révèle pourquoi Einstein et Gould ne sont pas autistes. Fait remarquable, les préconisations pratiques issues de cette approche convergent avec celles des méthodes développementales comme l'approche cognitive de Mottron et le SCERTS Model de Prizant. Jean-Claude Maleval est psychanalyste, membre de l'Ecole de la Cause freudienne, membre de l'Association mondiale de psychanalyse et professeur honoraire de psychologie clinique. Il est notamment l'auteur de Logique du délire (Masson, 1997), L'Autiste et sa voix (Seuil, 2009), Ecoutez les autistes (Navarin, 2012), Etonnantes mystifications de la psychologie autoritaire (Navarin, 2012) et Repères pour la psychose ordinaire (Navarin, 2019).