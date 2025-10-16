Belle de Match

Un homme, une raquette, un rêve. Et surtout, aucune idée de ce qu'il fait là. A la poursuite d'un coup de foudre, le jour de son anniversaire, Roger s'inscrit dans un club de tennis. Objectif : conquérir la sublime inconnue. Problème : il n'en touche pas une sur un court et ne maîtrise en rien les codes du tennis et de ses étonnants spécimens. Mais Roger est du type tenace. Tenace en amour comme dans les gaffes. Avec l'aide d'un coach tout aussi fantasque que dévoué, tous les subterfuges sont bons pour conquérir la belle. Et rien ne va se passer comme prévu... Drôle, enlevé et attendrissant, ce roman de Laurent Chiambretto nous offre un Bridget Jones au masculin, aussi touchant que drôle, dans une comédie peuplée de personnages irrésistibles.