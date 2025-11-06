Les gens qui rêvent

Un jeune cycliste s'entraîne sur les routes ombragées de la campagne normande. Le vélo n'est pas encore son métier et le Tour de France un astre lointain. Il profite simplement du moment, de la nature, de son souffle. Cinquante ans plus tôt, un garçon de ferme contemple les étoiles, un soir d'été, allongé dans un champ ; il a le coeur rempli de rêves. Au seizième siècle, enfin, un érudit humaniste, penché sur son pupitre, est occupé à noircir des manuscrits devant la cheminée de son manoir. Trois personnages. Trois époques. Trois destins. Des siècles les séparent mais un même lieu les rassemble : le domaine de la Boderie, en Suisse Normande, un écrin de verdure, de douceur et d'innocence.