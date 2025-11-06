Inscription
#Roman francophone

Les gens qui rêvent

Guillaume Martin-Guyonnet

ActuaLitté
Un jeune cycliste s'entraîne sur les routes ombragées de la campagne normande. Le vélo n'est pas encore son métier et le Tour de France un astre lointain. Il profite simplement du moment, de la nature, de son souffle. Cinquante ans plus tôt, un garçon de ferme contemple les étoiles, un soir d'été, allongé dans un champ ; il a le coeur rempli de rêves. Au seizième siècle, enfin, un érudit humaniste, penché sur son pupitre, est occupé à noircir des manuscrits devant la cheminée de son manoir. Trois personnages. Trois époques. Trois destins. Des siècles les séparent mais un même lieu les rassemble : le domaine de la Boderie, en Suisse Normande, un écrin de verdure, de douceur et d'innocence.

Par Guillaume Martin-Guyonnet
Chez Mon poche

|

Auteur

Guillaume Martin-Guyonnet

Editeur

Mon poche

Genre

Littérature française

Les gens qui rêvent

Guillaume Martin-Guyonnet

Paru le 06/11/2025

296 pages

Mon poche

8,60 €

ActuaLitté
9782379131820
