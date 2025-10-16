Faire société égale propose des solutions concrètes pour rendre nos quotidiens plus égalitaires et plus vivables. A travers dix chapitres pensés comme autant de droits fondamentaux, Célia Ferrer et Edith Maruéjouls interrogent les inégalités qui traversent nos vies, tout en formulant des propositions réalistes et pragmatiques pour les corriger. Elles mettent à notre disposition leur expérience professionnelle et militante - fortement ancrée dans l'action de terrain - pour améliorer le " vivre ensemble ". A la fois essai, plaidoyer et guide pratique, ce livre s'adresse aux professionnel·les, aux élu·es, aux militant·es et à toutes les personnes qui veulent agir à leur échelle. Et si imaginer une société plus égalitaire n'était pas une utopie inatteignable, mais une nécessité partagée qu'il est possible de mettre en place concrètement, sans moyens extravagants ? Triger warning : ce livre pourrait vous donner envie de changer concrètement la société pour la rendre plus égalitaire.