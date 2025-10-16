Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Faire société égale

Edith Maruéjouls, Célia Ferrer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Faire société égale propose des solutions concrètes pour rendre nos quotidiens plus égalitaires et plus vivables. A travers dix chapitres pensés comme autant de droits fondamentaux, Célia Ferrer et Edith Maruéjouls interrogent les inégalités qui traversent nos vies, tout en formulant des propositions réalistes et pragmatiques pour les corriger. Elles mettent à notre disposition leur expérience professionnelle et militante - fortement ancrée dans l'action de terrain - pour améliorer le " vivre ensemble ". A la fois essai, plaidoyer et guide pratique, ce livre s'adresse aux professionnel·les, aux élu·es, aux militant·es et à toutes les personnes qui veulent agir à leur échelle. Et si imaginer une société plus égalitaire n'était pas une utopie inatteignable, mais une nécessité partagée qu'il est possible de mettre en place concrètement, sans moyens extravagants ? Triger warning : ce livre pourrait vous donner envie de changer concrètement la société pour la rendre plus égalitaire.

Par Edith Maruéjouls, Célia Ferrer
Chez Double ponctuation

|

Auteur

Edith Maruéjouls, Célia Ferrer

Editeur

Double ponctuation

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Faire société égale par Edith Maruéjouls, Célia Ferrer

Commenter ce livre

 

Faire société égale

Edith Maruéjouls, Célia Ferrer

Paru le 16/10/2025

300 pages

Double ponctuation

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490855735
9782490855735
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.